Castricummers breken brood met nieuwkomers: "Statushouders vind ik zo’n rotwoord"

Fluitmuziek met dromerige, zachte klanken vullen de ruimte. Yasin uit Turkije, dirigent van beroep, is gevraagd te komen spelen. Vorig jaar november kreeg zijn gezin te horen kregen dat ze hun tijdelijke appartement aan de Alkmaarse Picassolaan kwijtraakten en zouden verhuizen naar Castricum. Yasin en zijn vrouw waren als de dood dat ze weer in een tijdelijke woning zouden belanden.

Statushouders hebben in Castricum geen voorrang op de sociale woningmarkt. In plaats daarvan biedt de gemeente alternatieve woonvoorzieningen. In tijdelijke wooncontainers, zoals op de Puikman. En in leegstaande panden - het voormalig GGZ-complex De Oosterhoek, de showroom van John Deere en de oude Montessorischool aan de Koekoeksbloem.

Rust in hoofd

Dat gevreesde lot is hen uiteindelijk bespaard gebleven. Zijn gezin kreeg sinds april van dit jaar de sleutel van een woning Bakkum. "We zijn heel blij met ons huis", reageert Yasin vrolijk, terwijl zijn dochters trots naast hun vader staan. "Mijn vrouw en ik hebben onze inburgeringscursus gehaald. De kinderen gaan goed, ook op school. Het is eindelijk rustig in ons hoofd."