Grote uitslaande brand in Uitgeest, alert uit voor rookontwikkeling

Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer waarschijnlijk om een leegstaand schoolgebouw, waar de vlammen inmiddels uitslaan. Het is niet bekend of er mensen in het gebouw aanwezig zijn.

De brandweer is zojuist ter plaatse gekomen. Hoewel omwonenden worden gewaarschuwd dat ze ramen en deuren moeten sluiten, verwacht de woordvoerder dat de rookontwikkeling recht omhoog gaat. Hierdoor zal de overlast meevallen.

Later meer