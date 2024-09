Enorme brand in Uitgeest, politie op zoek naar twee weggevluchte jongens

Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om een leegstaand schoolgebouw midden in de wijk, waar de vlammen inmiddels uitslaan. Het is niet bekend of er mensen in het gebouw aanwezig zijn.

Hoewel omwonenden worden gewaarschuwd dat ze ramen en deuren moeten sluiten, verwacht de woordvoerder dat de rookontwikkeling recht omhoog gaat. Hierdoor zal de overlast meevallen.

Op X meldt de politie dat er mogelijk twee jongens, allebei in het zwart gekleed, zijn weggerend. Getuigen of buurtbewoners met camerabeelden wordt daarom gevraagd om contact met de politie op te nemen.

