Opnieuw extra reistijd en hinder op A10 door scheur in wegdek door werkzaamheden

Een stuk van de ringweg A10 ten zuiden van Amsterdam is verzakt als gevolg van werkzaamheden langs de weg. Op foto's die Rijkswaterstaat heeft gepost op X is duidelijk te zien hoe een flinke scheur in het wegdek is ontstaan tijdens het aanbrengen van een damwand. Dit zorgt volgens Rijkswaterstaat morgenvroeg voor hinder en extra reistijd.