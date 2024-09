Vermoedelijk meerdere vrouwen aangerand bij Damloop By Night

De politie kreeg in de nasleep van het hardloopevenement melding van een aanranding. Een man zou op de Dam in Zaandam een vrouw hebben betast door in haar billen te knijpen.

Agenten konden niet veel later op basis van een signalement een verdachte aanhouden. Hij zit op dit moment vast.

Organisator René Wit zegt de situatie te betreuren. "Dit is totaal ongepast. Wij vragen de vrouwen die slachtoffer zijn zich te melden, zodat wij kunnen helpen. In de toekomst zullen wij extra veiligheidsmaatregelen treffen, als dat nodig is."

Slachtofferhulp

De politie zoekt andere slachtoffers of getuigen, omdat er waarschijnlijk meer vrouwen zijn betast. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, haar wordt slachtofferhulp aangeboden.