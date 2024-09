Verdachten van steekpartij Hoofddorp komen uit Hoofddorp en Lisse, onderzoek loopt nog

Rond 20.30 uur gisteravond vond de steekpartij plaats. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet.

Bij aankomst trof de politie een gewonde man en de twee verdachten aan. Het slachtoffer werd direct naar het ziekenhuis overgebracht, de twee verdachten opgepakt.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Waarom het slachtoffer is neergestoken, is op dit moment nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.