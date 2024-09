Vijf mijl in het donker: duizenden hardlopers doen mee aan de Damloop By Night

"Gooi nog even die handen en die benen in de lucht", schalt het door de speakers in het in het startvak. Het is op het moment dat de zon ondergaat, als de eerste groep deelnemers door een aantal sportieve dames op een podium een laatste opwarming krijgt. "Echt vanwege de sfeer", antwoord een deelnemer met hoofdband op de vraag waarom hij kiest voor de Damloop by Night. "Die is uniek."

Twee jongedames, collega’s van een supermarkt, hebben zo hun eigen redenen. "Het is een mooie manier voor teambuilding", aldus één van hen. "En verder is het gewoon fijn om sportief bezig te zijn en je fit te voelen."