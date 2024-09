Den Helder Suns buigt pas na dubbele verlenging het hoofd tegen landskampioen

Ook Matthijs Verhallen moest met lede ogen aanzien hoe hij en zijn teamgenoten het na lieten om tegen Leiden te zorgen voor een sensatie. "We hadden zelfs op het einde nog het vertrouwen in een goede afloop. In de eerste speelde we met veel energie en in de tweede helft viel dat weg. We hebben natuurlijk ook niet een hele grote bank. Dat heeft ons misschien wel de wedstrijd gekost", aldus Verhallen.

Aanstaande vrijdag kan Suns de nare smaak van de nipte nederlaag wegspoelen. De Noord-Hollanders gaan dan in speelronde drie van de BNXT-League op bezoek bij Limburg United in het Belgische Hasselt.

Later volgt op deze website een samenvatting van de wedstrijd tussen Den Helder en Leiden.