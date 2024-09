Steekpartij in Hoofddorp, één persoon raakt gewond

Op de parkeerplaats aan de Manegelaan in Hoofddorp heeft vanavond rond 20.30 uur een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij raakte een persoon gewond. Hulpverleners brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis.



Niet veel later arresteerde de politie twee mensen in de buurt. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar wat er precies gebeurd is, aldus een woordvoerder van de politie.