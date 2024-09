Campagne tegen islamofobie gelanceerd met portretten van moslimvrouwen in Amsterdam

In de persoonlijke verhalen delen de vrouwen hun ervaringen met islamofobie. Ze vertellen hoe ze dagelijks te maken hebben met vooroordelen, discriminatie en racisme. In totaal vertellen acht vrouwen hun verhaal. "De portretten laten de vrouwen zien in hun kracht, met herkenbare symbolen van hun identiteit, zoals kleding, sieraden of een hoofddoek," vertelt S.P.E.A.K.

Met deze actie vragen de vrouwen aandacht voor gelijkwaardigheid en acceptatie. "We moeten samen opstaan tegen haat en bouwen aan een rechtvaardige en inclusieve toekomst."

De billboards zijn tot 26 september te zien in verschillende stadsdelen.