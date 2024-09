Fans uit hele land komen samen om Hazes te herdenken: "De beste zanger van het levenslied"

"Ik heb een tattoo op mijn rug en ik heb al zijn muziek, al zijn cd's, alles heb ik", vertelt een andere trouwe fan. Bij het overlijden van Hazes had ze veel verdriet. "Ik heb veel gehuild, maar het is nu al twintig jaar geleden." Een ander kon het niet geloven, 'echt niet geloven eigenlijk'. "Hij was ook nog eens hartstikke jong he, 53 jaar."

Ook al is het overlijden van Hazes een aantal jaren geleden, voor een andere fan staat het nog vers in het geheugen gegrift. "Ik weet dat het een hoop gesteggel was met de herdenking in de Arena en dat het 's morgens vroeg over de radio ging dat het waarschijnlijk toch door zou gaan", vertelt hij.

"Toen heb ik tegen mijn werkgever gezegd: 'ik ga naar de Arena' en die zei: 'nee, je kan geen vrij krijgen'. Ik heb toen op staande voet ontslag genomen."