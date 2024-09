Speciale app tegen zwerfafval moet Hoorn een stukje schoner maken

Vrijwilligers verzamelen zich zaterdagmiddag bij het stadhuis. Daarvandaan wordt de Hoornse wereld weer een stukje schoner gemaakt. "Het is altijd nodig om te kijken hoeveel zwerfafval er ligt en om dat weg te krijgen", zegt Paula de Vries.

Haar collega loopt rond met een soort stofzuiger. "Dit is een peukenzuiger", verduidelijkt hij. "Deze hebben we in bruikleen van de gemeente, om te kijken hoe het gaat. Je moet eigenlijk echt naar de hotspots, waar veel peuken liggen."

App tegen zwerfafval

In het hele land wordt afval geraapt. Via een app kan worden gezien waar al zwerfafval wordt geraapt. "Dan kun je een ander stukje pakken", zegt De Vries.

