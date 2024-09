Hoe de uitvaart van André Hazes in een paar dagen tijd een mega-event werd

"Ze waren niet altijd gelukkig in hun keuze met hun partners", vertelt Mulder over die tijd. "Toen ze grote shows wilden produceren, leverde dat problemen op." Wanneer de Mojo-directeur dat te horen krijgt, biedt hij zijn hulp aan. "Want het organiseren van concerten was ons vak. We waren geen eendagsvliegen die gouden bergen beloofden."

Sterfbed in Woerden

De shows in de Arena worden een groot commercieel succes, al wordt tijdens het laatste optreden pijnlijk duidelijk dat bij Hazes - door zijn gehoorproblemen - het beste ervan af is. "Maar als je eenmaal bij de familie Hazes als een oké persoon geaccepteerd was, dan was het ook 'all the way'. In lief en leed."

En dus staat Mulder een paar jaar later - en een paar uur na zijn vlucht uit New York - aan het sterfbed van André. In het ziekenhuis in Woerden regelt hij dat de zanger een afgezonderde kamer krijgt. Omliggende kamers worden vrijgemaakt. Een ingehuurd securitybedrijf zorgt ervoor dat de gang 24 uur per dag wordt bewaakt.

Drie dagen is John Mulder met de familie in het ziekenhuis in Woerden. Op donderdagochtend zit Mulder voor het laatst aan het bed. "En toen was hij weer een stuk slechter." Om 9.30 uur overlijdt de zanger. Mulder regelt dat de familie via de ingang van de ambulancedienst naar buiten kan rijden, om zo buiten het zicht van de pers het ziekenhuis te verlaten.