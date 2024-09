Grote drukte op snelwegen rond Amsterdam: lange files door afsluitingen

De drukte in Noord-Holland is vooral het gevolg van de afsluiting van de A10-Zuid richting Utrecht en Hengelo. Omdat de A9 als omleiding dient, is het daar dit weekend extra druk. Rond 15.30 uur stond er tussen knooppunt Badhoevedorp en de Schipholbrug een file van zo'n vier kilometer.

"Dat heeft inderdaad te maken met de afsluiting van de A10-Zuid," bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegenover NH. Verkeer dat vanuit Alkmaar over de A9 bij knooppunt Badhoevedorp komt, kan niet via de A4 richting de A10-Zuid en moet daarom de A9 blijven volgen.

Ongeluk op de A4

Daarnaast is er ook een ongeluk op de A4 gebeurd. "Als de weg straks weer vrij is, komt dat verkeer er ook nog bij," aldus de woordvoerder.

Dit weekend is het de derde van acht weekenden dat de A10-Zuid afgesloten is voor het project Zuidas. Station Zuid wordt grootschalig verbouwd en de A10 wordt verbreed.

Drukte op andere wegen

Naast de A9 en A4 moeten ook de A7, A5 en andere delen van de A10 rekening houden met vertraging. Op de A2 richting Utrecht zijn dit weekend tussen de knooppunten Everdingen en Ouderijn twee rijstroken afgesloten vanwege onderhoud.

Vanmiddag stond het verkeer vlak voor Utrecht stil op de parallelrijbaan, met een file van vier kilometer en een vertraging van ongeveer een kwartier. Rijkswaterstaat riep zelfs op om Utrecht te mijden vanwege de drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht.