Theater De Dillewijn in Ankeveen viert 10-jarig jubileum: 'Kracht ligt bij de gemeenschap

Het theater, gelegen in het kleine dorp Ankeveen met zo'n 1.500 inwoners, biedt plaats aan ongeveer 120 bezoekers. "Ik was zelf verbaasd dat een klein dorp als Ankeveen een theater draaiende weet te houden," vertelt Pauly in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "De kracht van De Dillewijn ligt echt bij de betrokkenheid en het enthousiasme van de lokale gemeenschap. Mensen zijn er vanaf het begin nauw bij betrokken en werken nog steeds met veel enthousiasme mee aan alles wat er gebeurt, van de programmering tot de techniek."

Omgebouwde kerk

Het idee om de oude kerk om te vormen tot een theater kwam na de sluiting van de kerk. Het gebouw werd aan de dorpsgemeenschap geschonken. Na een lange periode van plannen en een archeologisch onderzoek—door de vondst van een kerkhof op de plek waar de foyer moest komen—kon het gebouw eindelijk worden omgebouwd tot theater. Dit zorgde voor een jaar vertraging, maar de vastberadenheid van de dorpsbewoners maakte het mogelijk dat het theater in 2013 zijn deuren kon openen.

Ondanks het beperkte formaat van het theater is er een brede programmering, variërend van cabaret en muziek tot kleinkunst. “Wat ik zo bijzonder vind, is dat het theater eigenlijk altijd vol zit. Voor een klein dorp als Ankeveen is dat indrukwekkend. De voorstellingen zijn vaak uitverkocht, en dat laat zien dat dit theater een belangrijke rol speelt in de gemeenschap."

Intensief werk

Pauly, die de afgelopen maanden hard aan de documentaire heeft gewerkt, is blij met de reacties tot nu toe. "De mensen die al een voorvertoning hebben gezien, waren erg positief. Ik wilde een feel-good verhaal maken dat laat zien hoe een gemeenschap samen iets bijzonders kan opbouwen, en ik denk dat dat goed gelukt is."

De documentaire De Kracht van De Dillewijn wordt zondag om 15:30 uur vertoond in het theater en zal ook worden uitgezonden bij NH op 27 september om 19:11 uur.

Luister hier het hele gesprek met Jean Pauly terug.