Van start tot finish: volg de Dam tot Damloop hier live

De NN Dam tot Damloop is van start. In 16,1 kilometer rennen duizenden hardlopers, zowel amateurs als professionals, van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in het centrum van Zaandam.

Hitteplan

Eerder liet organisatie van de hardloopwedstrijd al weten in verband met de hitte extra maatregelen te treffen. Een extra waterpunt en een aanpassing van starttijden moeten de kans op oververhitting verkleinen.

Daarnaast deed de organisatie een dringende oproep aan de renners zelf en hun gedrag aan te passen. 'Luister goed naar je lichaam en verlaag je looptempo', was één van de gegeven adviezen.

Deelnemers en toeschouwers

De loop van Amsterdam naar Zaandam is één van de grootste hardloopevenementen van het land. Ook toeschouwers kijken altijd uit naar het renfestijn. Zo liepen bewoners van Zorgcentrum Mennistenerf in Zaandam alvast warm met de Deur tot Deurloop.

Eén van de deelnemers is de 71-jarige Bart, hij is bijna blind, maar rent vandaag toch van Amsterdam naar Zaandam. Met zijn buddy Rai is hij daarvoor al weken in training. Eén ding weet Bart zeker: hij moet en zal de wedstrijd uitlopen. "Ik ben naar de pedicure geweest, heb m'n neusharen geknipt, drink al de hele week niet en ga uiteraard vroeg naar bed", aldus de hardloper met een missie.