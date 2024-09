Man (19) springt in kanaal en klimt op meerpaal tijdens achtervolging door Purmerend

De man wilde nog niet naar de kant komen. "Collega's dreigden met de inzet van de politiehond", zegt de woordvoerder. "Uiteindelijk is hij met een boot van de paal gehaald. Hij is daarbij in zijn been gebeten door de politiehond. Hij is daaraan behandeld in het ziekenhuis, aangehouden en overgebracht naar het bureau."

"De brommer waarop de man reed is mogelijk gestolen", zegt de woordvoerder. "Ook daar wordt de man van verdacht."

Hij laat weten dat de inzet van de politiehond volgens procedure wordt onderzocht. "De politie heeft een afweging gemaakt, maar er wordt altijd onderzocht of de hond rechtmatig is ingezet."