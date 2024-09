112-blog | Dronken vrouw rijdt lantaarnpaal uit de grond • Man springt in kanaal en klimt op meerpaal na achtervolging

11.56 uur

Aan de Leijloop in Den Helder is gisteravond rond 21.10 uur geschoten. De politie kreeg rond die tijd meerdere meldingen binnen, maar trof niemand aan toen ze aankwamen. Ze startten wel een onderzoek en hebben kogelhulzen gevonden. De politie laat weten dat het niet bekend is of er iemand gewond is geraakt bij het schietincident. Ze komen graag in contact met eventuele slachtoffers.