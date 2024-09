Verdachte grote zedenzaak is vrijwilliger bij voetbalvereniging, club zet hem op non-actief

"Het is natuurlijk op het landelijke nieuws geweest en iedereen heeft het erover", zegt Veenstra over de sfeer op de club. "Mensen stellen vragen en vinden het fijn dat we erover hebben gecommuniceerd."

De man kwam bij politie en justitie in beeld nadat er twee aangiftes tegen hem waren gedaan. Dinsdag werd hij aangehouden. Gistermiddag is bekend geworden dat de rechter-commissaris heeft bepaald dat de verdachte nog zeker twee weken langer in de cel blijft, liet een woordvoerster van de rechtbank Noord-Holland weten.

Deel slachtoffers herkenbaar in beeld

Volgens het OM zou hij zich sinds 2016 op het internet voordoen als een ‘aantrekkelijk, jong meisje’. In sommige gevallen zou het gaan om ‘vergaande seksuele handelingen’, waarbij een deel van de slachtoffers herkenbaar in beeld zijn. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 16 jaar oud en komen uit het hele land.

De voetbalclub blijft de zaak in de gaten houden. "Mensen kunnen vragen stellen en in contact komen met ons. Ze kunnen ook contact opnemen met de politie als daar behoefte aan is", laat Veenstra weten.