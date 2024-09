Jarig Betondorp ontstond 100 jaar geleden uit socialisme: "Zonder kroeg, mét bibliotheek"

Met Schravendeel lopen we door de wijk, die voor de helft bestaat uit huizen met rode dakpannen en voor de andere helft uit huizen van beton. Schravendeel schreef ter gelegenheid van het jubileum van de wijk het boek 'Betondorp 100 jaar'.

Spiksplinternieuw beton

"Beton was toen spiksplinternieuw en het werd een fantastisch design natuurlijk. Maar er is in de loop der tijd best wel wat mis gegaan met het beton", vertelt hij. "Er ontstond betonrot, binnenin de huizen werd het zeiknat, want het ademde niet.

Ondanks zulke kinderziektes, waren mensen wel blij om er te wonen, vertelt de schrijver. "Arbeiders woonden daarvoor in krotten. Hier kregen ze een voortuin én achtertuin van de socialisten." De socialisten waren aan de macht in Amsterdam in de jaren 20. "Arbeiders kregen dan wel mooie huizen, maar er werden ook eisen gesteld. De arbeider moest zich verheffen."