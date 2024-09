Bewoners zorgcentrum lopen warm voor de Dam tot Dam in de Deur tot Deurloop

Ze zullen waarschijnlijk niet aan de start staan straks bij de Dam tot Damloop, de bewoners van Zorgcentrum Mennistenerf in Zaandam. Toch hebben ze de sfeer al helemaal te pakken: vrijdagmiddag liepen (en reden) ze de Deur tot Deurloop, van de achterdeur naar de voordeur van het zorgcentrum. En dat was ver genoeg voor sommige bewoners: "Het is nog puur een end hoor!"