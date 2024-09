Canta in vlammen op in Badhoevedorp, politie zoekt eigenaar

Het is onduidelijk wat er aan de brand vooraf ging. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. "Niet alleen de Canta is erg beschadigd, maar ook de bosschage rond de parkeerplaats heeft veel schade", vertelt een woordvoerder van de politie.

De politie heeft vannacht buurtonderzoek gedaan en houdt rekening met brandstichting, al is dat nog niet zeker. "We hebben nog niet kunnen achterhalen van wie het voertuig is", zegt de woordvoerder. "Dus mocht iemand de Canta herkennen? Kom bij ons op de lijn." Hij laat weten dat het in dat geval noodzakelijk is aan te kunnen tonen dat het om jouw Canta gaat.