Gratis hardloopschoenen voor Zaanse scholieren die meedoen aan de Mini Dam tot Damloop

Behalve nieuwe schoenen krijgen de scholieren ook een hip shirt. In totaal worden 83 leerlingen van basisscholen in Zaanstad in een nieuwe hardloop-outfit gestoken. De kosten worden opgehoest door sponsor Nationale Nederlanden, waarmee het Jeugdeducatiefonds dit jaar samenwerkt.

De scholen zijn niet lukraak gekozen: het gaat om scholen waarvan minimaal de helft van de leerlingen in relatieve armoede leeft. Sporten is er voor veel van die kinderen niet bij, omdat de ouders daar simpelweg geen geld voor hebben. Het Jeugdeducatiefonds probeert daar verandering in te brengen. "We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen in aanraking kunnen komen met sport", benadrukt Lisa Janssen namens het Jeugdeducatiefonds.

Hardloopschoenen

De 83 deelnemende Zaanse leerlingen, onder wie 36 van de Windroos, ontvangen zondag bij de start hardloopschoenen en een sportshirt. Bij sommige leerlingen zorgt dat nu al voor extra fanatisme: "Dat motiveert me om het zo snel mogelijk te doen", zegt Eymen uit groep 8.

Ook bij de andere deelnemers is het enthousiasme over de nieuwe hardloopschoenen al voelbaar: "Ik krijg gewoon niet zo vaak nieuwe schoenen", legt Miraç uit. Er wordt al volop gefantaseerd over hoe de schoenen eruit zullen zien: "Ik hoop vooral op rode Nikes, want daar kan je lekker in sprinten."

Kansen vergroten

Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn dit soort initiatieven van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. "Geldzorgen zorgen ervoor dat kinderen meer stress ervaren, lagere schoolprestaties behalen, minder zelfverzekerd zijn en zelfs een slechtere gezondheid hebben."

Ook gymleraar Raymon Suurmeijer vindt het belangrijk dat de leerlingen voldoende bewegen. "En als ze een steuntje in de rug krijgen met kleding of schoenen, is dat alleen maar extra mooi."