Met een schorre Maarten Martens pakt AZ de koppositie in de eredivisie

Toch is AZ tenminste voor krap 48 uur koploper in de eredivisie. De Alkmaarders passeerden door de winst in Zwolle PSV dat zondag tegen Fortuna Sittard speelt. Het verschil is één punt. Martens: "Ik ben blij dat we zo het weekend ingaan, Alleen zegt het niet veel."

Bij AZ-speler Ibrahim Sadiq stond er een grote glimlach op het gezicht. De pijlsnelle aanvaller werkte na vijf minuten in de eerste helft een voorzet van Ruben van Bommel in het doel. Aan het begin van de tweede helft was hij opnieuw trefzeker en stiftte hij op weergaloze wijze vanaf de rand van het strafschopgebied de bal over PEC-keeper Jasper Schendelaar. Zijn mooiste goal ooit? "Eén van de mooiste", zegt de Ghanees lachend.

