Telstar neemt punt mee uit vechtwedstrijd in Den Haag: "Zware kost, hè"

In de openingsfase had Telstar het moeilijk met het opportunisme waarmee ADO Den Haag voetbalde. De Velsenaren liepen achteruit en lieten bij een uitbraak over de linkerkant teveel ruimte voor Joel Ideho. De linksbuiten werd weggestoken en schoof de 1-0 langs Ronald Koeman Jr. Via Zakaria Eddahchouri repareerde Telstar de schade en ging het vrijer voetballen.

De 180 meegereisde Telstar-fans moesten de tweede helft echter vooral de rit uitzitten. Hun ploeg kwam er in aanvallend opzicht weinig meer aan te pas. Dat gold ook voor ADO, dat minstens zo slordig was. "Een echte vechtwedstrijd", typeert Correia, die zijn ploeg nog bijna de drie punten zag pakken met een bal van Soufiane Hetli. Die belandde uiteindelijk op de lat.

Topper tegen Den Bosch

Door het gelijkspel blijft Telstar vijfde in de eerste divisie met elf punten uit de eerste zeven wedstrijden. De verrassende koploper is FC Den Bosch, de tegenstander van volgende week. "