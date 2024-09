Update: AZ reageert voor het eerst op beschuldigingen Berk: "Aantal incidenten zijn niet gebeurd"

Reactie Uitgeverij Atlas Contact

Voetbaldroom gaat over hoe Finn Berk onveiligheid heeft ervaren in de voetbalwereld, in de opleiding en ook toen hij later prof was. Aan de reacties die Finn krijgt, merken we dat hij daarin absoluut niet de enige is. Hij wordt overspoeld met steunbetuigingen uit heel Nederland. Finn staat nog steeds volledig achter zijn verhaal en zijn doel dat er aandacht komt voor een verantwoord pedagogisch beleid bij kinderen in de jeugdvoetbalopleidingen.

AZ dreigde met juridische stappen naar aanleiding van het boek. En wij hadden inderdaad weerwoord moeten vragen op dit punt. Omdat het gedoe over het douche-incident het veel belangrijkere en grotere verhaal van het boek dreigde te overschaduwen hebben we besloten het in de herdruk eruit te halen. Het is geen sleutelscène in het boek.