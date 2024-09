AZ reageert voor het eerst op beschuldigingen Berk: "Aantal incidenten zijn niet gebeurd"

Het onderzoek naar aanleiding van het boek en de beschuldigingen van Berk gingen onder meer over het incident met de fysiotherapeute. De oud-voetballer beschreef in zijn boek dat een medespeler van AZ O-14 van de trainer naakt voor de fysiotherapeute moest staan.

"We hebben met betrokkenen contact opgenomen, waaronder toenmalige teamgenoten, de fysiotherapeute en de trainer. Zij hebben allen verklaard niet bekend te zijn met het incident en sommigen hebben aangeven met zekerheid te stellen dat het nooit is gebeurd."

Volgens AZ heeft het onderzoek ook geen steun gevonden voor het algemene negatieve beeld van de jeugdopleiding, geschetst door Berk. Dat bleek al eerder na een rondgang door NH Sport. "Het doet ons deugd dat veel spelers hebben aangegeven juist een fijne tijd te hebben gehad bij de club", vervolgt AZ in het statement. "Velen hebben zich uitdrukkelijk gedistantieerd van de beschuldigingen in het boek. Wij benadrukken deze beschuldigingen nooit eerder vernomen te hebben of andere incidenten die in het boek zijn beschreven."