In blessuretijd grijpt nu wel 'gelukkig' FC Volendam de winst

"We zijn nu meer compleet", is een reden waarom het volgens Kruys nu beter gaat met zijn team. "Er is nu iets groeiende, dat zag je ook bij de ontlading."

Door de winst is FC Volendam gestegen naar de achtste plek op de ranglijst. Volgend weekend neemt de ploeg van Kruys het thuis op tegen VVV Venlo. Uiteraard weer live te volgen op NH Radio.