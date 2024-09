Vredesoptocht door Haarlemse binnenstad: "Ik had niet verwacht dat ik zoiets nog zou doen"

Juist die actuele omstandigheden - oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza - heeft ook mensen naar de mars gelokt die normaal gesproken niet snel demonstreren. Zoals Antoinette uit Haarlem. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik nog zoiets zou doen", zegt ze al wandelend over het Houtplein. "De gebeurtenissen in Oekraïne hebben voor mij echt iets veranderd. Je wil toch íets doen."

Weinig jongeren

Antoinette is vrijwilliger bij Haarlem4Ukraine. Haar dochter hielp mee bij een benefietavond voor Oekraïne in het Patronaat. Die kreeg Antoinette echter niet mee naar de Vredesoptocht. "Dat vind ik wel jammer, dat er zo weinig jongeren meedoen. Het zou goed zijn als dit soort initiatieven breder worden gedragen en zichtbaarder worden."

Veelzeggend is dat de enige politieke uiting is van een partij die al lang ter ziele is. Het gaat om de iconische campagneposter van de PSP met de blote vrouw in een weiland. Een deelnemer draagt die mee, op een houten bord. De organisatie had in de aankondiging van de Vredesoptocht gevraagd om geen politieke uitingen mee te nemen.

