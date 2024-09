Strengere eisen voor internationale reizen Amsterdamse ambtenaren

Afgelopen juli werd bekend dat Amsterdamse gemeenteambtenaren de afgelopen jaren meerdere keren naar bestemmingen vlogen die binnen zes uur met de trein te bereiken zijn. Dat bleek uit een brief die wethouder Hester van Buren naar de gemeenteraad stuurde.

Vliegreizen

Zo maakten gemeenteambtenaren uit de stad in 2022 in totaal 192 vliegreizen. Een jaar later waren dat er meer: 270. De reizen gingen ook naar steden die met de trein allemaal binnen zes uur te bereiken zijn. Zo zaten er ook vliegreizen tussen Brussel (1), Londen (4) en Berlijn (8) tussen. Van en naar Barcelona werd in twee jaar tijd 50 keer gevlogen.

Vakblad Binnenlands Bestuur diende bij de tien grootste Nederlandse gemeenten een Woo-verzoek in om erachter te komen hoe vaak ambtenaren voor hun werk het vliegtuig pakken. Daaruit bleek toen dat Amsterdamse ambtenaren veel meer vliegreizen maken dan hun collega's in andere gemeenten. Drie gemeentes - Rotterdam, Utrecht en Tilburg - werden niet in het onderzoek meegenomen, zij leverden geen gegevens aan.

Richtlijnen

De gemeente kondigde in 2022 al aan dat er nieuwe richtlijnen zouden worden opgesteld om het reisgedrag van ambtenaren groener te maken. De gemeente komt na de vragen van fractievoorzitter Kevin Kreuger (JA21) nu met een aangescherpt beleid wat betreft die reisrichtlijnen.

"Het aantal uren/kilometers zal vanaf Amsterdam waarbij reizen met de trein verplicht is verhoogd worden naar tien uur vanaf Amsterdam", aldus de gemeente. Hier kan voor 'een legitieme reden, zoals medisch, van worden afgeweken. Conform de oude richtlijn dienen trajecten korter dan zes uur of 600 kilometer vanaf de stad met de trein te worden gedaan.