Amstelveense olympiërs zijn toe aan vakantie: "Volgende week nog even een WK"

"Daniel kwam bij ons wonen toen hij een jaar of zeventien was." Aan het woord is zijn pleegvader Jago van der Most. "Hij was in Eritrea al een groot wielertalent, maar dat dit in de pijplijn zat is ongelofelijk. We vinden het zo knap van hem."

Zowel de moeder van Offereins als de pleegvader van Gebru waren aanwezig bij de gouden race van hun kind, het einddoel van jarenlang keihard werken. "Je ziet hoe hard ze trainen, hoe ze van hun sport echt hun beroep maken. Dat je daarvoor soms je studie en verdere carrière tijdelijk voor opzij moet schuiven, dat kan knagen. Maar de beloning is enorm", vertelt moeder Offereins over het traject van haar kind.

Bijna op vakantie

Van der Most vindt het doorzettingsvermogen van zijn zoon haast belangrijker dan het eindresultaat. "Dat je na het vallen, dat onvermijdelijk is, iedere keer weer opstaat, dat vind ik schitterend om te zien. Om keer op keer (Gebru won in Rio 2016 zijn eerste goud, red.) je weer op te laden voor die hele cyclus. Dat is veel groter dan die plak."

Offereins zit op dit moment te genieten van haar vakantie, maar Gebru moet nog heel even door: "Ik moet me nog een laatste keer opladen, want volgende week heb ik nog even de wereldkampioenschappen. Maar daarna kan ik er ook lekker tussenuit."