Agressieve IJmuidenaren dwarsbomen actie XR: "Ze komen aan ons vreten, dat pikken we niet"

"Ik kan ze totaal niet begrijpen", zegt Piet Schotvanger, woordvoerder van de groep, fel over de ongeveer vijftien betogers van XR. Die proberen vanochtend de sluis zo te blokkeren dat het enorme cruiseschip The Resilient Lady er niet doorheen kan. Op die manier demonstreren zij tegen vervuilende cruiseschepen. "Ze komen aan ons vreten, dat pikken we niet", zegt de woordvoerder.

Piet doet het woord namens de twintig IJmuidenaren. De mannen zijn volgens hem voornamelijk leden van het corps van de vletterlieden. Die werken in de haven, bijvoorbeeld bij het vast- en losmaken van de vele zeeschepen die in en rond de sluis varen.

Vandaag vormen de mannen naast elkaar een 'ketting', waar de XR-demonstranten niet langs kunnen lopen. Ook de krachttermen zijn niet van de lucht. "Ik hoop dat ze allemaal dood-donderstralen", zegt Piet.

Defend IJmuiden

Als de verslaggever vraagt of ze niet eigenlijk deel zijn van de beruchte groep Defend IJmuiden, lachen meerdere toehoorders smalend. Die groep werd in coronatijd opgericht en verzette zich tegen vrijheidsbeperkende maatregelen. De politie greep meerdere keren in bij gewelddadige demonstraties. Piet, gekscherend: "Zo worden we soms genoemd, maar het zegt mij niks."

Welk naam de groep ook mag hebben, volgens Piet hebben ze vandaag 'gewonnen', Hun opzet is geslaagd: The Resilient Lady kan zonder belemmeringen door de Zeesluis van IJmuiden varen, richting eindbestemming Amsterdam.

De actievoerders van XR hebben letterlijk het nakijken: de cruisevaart is met geen seconde vertraagd. Er klinkt luid gejuich bij de IJmuidenaren én vanaf de talloze balkonnetjes aan de zijkant van het immense cruiseschip.

Tegendemonstranten gefaciliteerd

Hans Versluis van XR houdt er een een bittere smaak aan over. Niet eens zozeer aan de eigen demonstratie: "Ik denk dat onze geweldloze acties best succesvol zijn: steeds meer mensen denken na over hoe vervuilend cruiseschepen zijn."

De bittere nasmaak komt wel van de tegendemonstranten, de politie en de burgemeester. Hans: "Wij dachten in goed overleg te kunnen demonstreren. Maar er bleken tegendemonstranten te zijn en die worden volop gefaciliteerd. Ze hebben doodsbedreigingen geuit, allemaal heel vervelend. We moeten kijken hoe dit anders kan."

Pissig

Burgemeester Dales zegt geweld en intimidatie te veroordelen, maar is ook 'pissig' dat XR hem de zwarte piet toespeelt. XR heeft hun demonstratie op de sluis helemaal niet via de officiële kanalen aangemeld, zegt hij.

"Ze kondigden hun actie kort van tevoren aan op sociale media. We hebben geluk gehad dat we vandaag toch op tijd genoeg politie naar de sluizen konden sturen toen daar tegendemonstranten bleken te zijn."