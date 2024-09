Gemeente Amsterdam sluit woning aan Adriaan Loosjesstraat na vondst vuurwapens en munitie

Een woning aan de Adriaan Loosjesstraat in Amsterdam-Noord is vandaag op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. Op 8 augustus dit jaar werd een persoon in de woning bedreigd door een bewoner met een vuurwapen. De politie trof bij het betreden van de woning vuurwapens en munitie aan. Sinds begin 2022 zouden de - in totaal vijf - bewoners al herhaaldelijk voor overlast in de buurt zorgen.