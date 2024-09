Damen Shiprepair voorlopig gered: "Scheepsbouw en Amsterdam horen bij elkaar, al 750 jaar"

Maar er speelt ook een emotionele reden mee dat Schulting zijn bedrijf graag in de stad houdt. "Ik ben een geboren Amsterdammer en kwam ter wereld op een woonboot. Scheepsbouw en Amsterdam horen bij elkaar, al bijna 750 jaar", aldus Schulting. "Wij zijn ook bezig met het maken van een groot cadeau voor de verjaardag van Amsterdam."

Hij snapt de woningnood en de 'oprukkende stad'. "We zijn zelf een Amsterdams bedrijf, dus we zitten er middenin. Waar het nu om gaat, is dat we af aan het koersen waren op een rampscenario voor de scheepsbouw in Amsterdam. Er is nu een periode van twee jaar afgesproken om andere scenario's te verkennen, dus het proces van plannenmaken voor het gebied met gemeente en ontwikkelaar gaat even in de koelkast. Nu is er meer tijd om met elkaar een goeie dialoog te voeren."

Verhuizen

Voor Schultings bedrijf is het belangrijk om dezelfde dokcapaciteit te behouden voor het Noordzeekanaal. "Natuurlijk zijn er concrete plekken waar we heen kunnen verhuizen. Maar het verhuizen van een werf van deze grootte is echt nog nooit gebeurd. Dat zou wereldnieuws zijn. De dokken zijn groot: van zeven meter dik beton. De kranen kunnen wel mee, maar die dokken zullen opnieuw gebouw moeten worden."