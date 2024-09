Weer leerling in Nieuw-Vennep met mazelen, vaccinatielocatie opgezet

Dat meldt de GGD Kennemerland. Om welke school het gaat, wil de gezondheidsdienst niet met NH delen. Wel laat een woordvoerder weten dat het om twee leerlingen van dezelfde basisschool gaat en ze beiden jonger dan 12 jaar zijn.

De besmetting van de eerste leerling werd twee weken geleden ontdekt. De diagnose werd in zo'n vroeg stadium gesteld, dat de leerling tijdens de besmettelijke periode niet op school is geweest. Het kind is inmiddels hersteld en gaat weer naar school, zegt de woordvoerder.

De tweede besmetting werd deze week ontdekt. Dat kind is tijdens de besmettelijke periode wél naar school geweest. Daarom heeft de GGD alle 'bekende, directe contacten' van dat kind mondeling of schriftelijk geïnformeerd. Het gaat dan in ieder geval om alle klasgenoten van de leerling.