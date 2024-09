Grote brand bij woning in Amsterdam Oud-Zuid

Rond 15.30 uur werd er melding gedaan van de brand bij de woning. De brandweer vroeg mensen die last hadden van rook de deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Na een half uur was de brand onder controle. De brandweer is nog wel aanwezig in de straat. "We zijn nog bezig met het slopen van de dakconstructie om er zeker van te zijn dat de brand overal in het dak echt uit is", aldus de woordvoerder.