Bizarre gijzelingszaak Laren: verdachten sloegen slachtoffer met stalen pijp

Allemaal om het slachtoffer te dwingen zijn pinpas af te geven en hem zijn moeder te laten bellen voor de bijbehorende pincode. De verdachten zouden hiermee 600 euro van het slachtoffer hebben gestolen.

'Die vieze stinkerd'

Waarom de verdachten het slachtoffer hebben gegijzeld, mishandeld en bestolen, werd vandaag tijdens de zitting niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen. Ze zouden allemaal op het terrein aan de Rijksweg Oost in Laren hebben gewoond.

In gesprekken tussen de verdachten onderling zou het slachtoffer 'die vieze stinkerd' worden genoemd. Ook zouden de verdachten gesproken hebben over een 'waanzinnige nacht' en werd er onderling gesproken over de ontsnapping van het slachtoffer.

Spookvilla

De ernstig vervallen villa staat op een groot afgelegen terrein, waar pottenkijkers niet zomaar bij kunnen. Vanaf de openbare weg is te zien hoe vervallen het huis is: het terrein ligt bezaaid met afval, ramen zijn kapot en er is graffiti op het huis gespoten.