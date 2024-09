OM: levenslang voor verdachte Amsterdammer die Lucas Boom liquideerde voor de ogen van schoolkinderen

Tegen de 32-jarige medeverdachte Genaro L. is een gevangenisstraf van 16,5 jaar geëist. Volgens het OM was hij onder meer nauw betrokken bij voorverkenningen en is hij medepleger van de moord.

De Amsterdamse crimineel Lucas Boom werd op 9 juni in 2015 met automatische geweren geliquideerd door meerdere schutters in een woonwijk in Zaandam. Over Boom wordt gezegd dat hij een vertrouweling was van Willem Holleeder. Die zou geld hebben geïnvesteerd in de drugshandel van Boom.

Moordcommando

Boom werd op klaarlichte dag door mannen met automatische wapens neergeschoten. Hij werd geraakt door meerdere kogels en overleed ter plaatse. De schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

De twee verdachten L. en C. kregen eerder al hoge celstraffen opgelegd van 13,5 en 20 jaar, voor de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R. in Diemen in november 2015. Ze zouden volgens het hof deel hebben uitgemaakt van een moordcommando.