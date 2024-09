Gemeente Amsterdam onderzoekt verkeersveiligheid bij zebrapad op Odebrug met camera's

De camera's houden het stuk rond het zebrapad drie dagen in de gaten, op 24, 25 en 26 september. Met de beelden moet duidelijk worden of de vluchtheuvel die binnenkort komt het gebied veiliger gaat maken. Om de veiligheid rond het zebrapad is namelijk sinds de renovatie veel te doen. Na de renovatie zou de chaos bij de oversteekplaats over moeten zijn, maar die bleek niet helemaal verholpen. Het leidde tot verschillende botsingen en er werden soms zelfs klappen uitgedeeld.

Vluchtheuvel

Om mensen iets veiliger over te laten steken gaat de gemeente een vluchtheuvel plaatsen in het midden van het zebrapad. Door de vluchtheuvel kunnen voetgangers volgens de gemeente 'per rijrichting oversteken'. Met andere woorden: als ze naar links hebben gekeken en veilig kunnen oversteken, kunnen ze daarna in het midden wachten tot er geen fietsers van rechts meer komen of totdat die fietsers hen voorrang hebben gegeven.

De vluchtheuvel wordt in de nacht van 30 september op 1 oktober geplaatst. Na drie weken maakt de gemeente opnieuw drie dagen opnames van de situatie. De beelden worden daarna vergeleken met elkaar om te zien of de maatregel gewerkt heeft.

In maart gingen een voetganger en fietser elkaar voor de camera van AT5 te lijf op het zebrapad: