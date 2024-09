Burgemeester Enkhuizen na nieuws zedenzaak: "De stad is geschrokken. Ik ook"

Terwijl Enkhuizen ontwaakt van een drukbezochte Harddraverij in het centrum, daalt het nieuws over de aanhouding van een 26-jarige stadsgenoot in een omvangrijke zedenzaak langzaam in.

Inwoners reageren geschokt op de verdenkingen die deze ochtend naar buiten zijn gekomen. "Ik heb het nieuws vanochtend gelezen. Verschrikkelijk, ook voor de slachtoffers en de ouders. Ik kan niet begrijpen dat iemand zoiets doet, kan daar met mijn hoofd niet bij", zegt een vrouw die haar hond uitlaat. Een andere inwoner die nog niet op de hoogte is reageert vol ongeloof. "Het is afschuwelijk. Ik heb zelf ook drie kinderen, dus het doet me wel wat."

Burgemeester Eduard van Zuijlen laat weten dat het nieuws in Enkhuizen hard is binnengekomen. "De stad is geschrokken. Ik ook. Ik denk vooral aan alle jongens verspreid over het hele land die hiervan slachtoffer zijn geworden. Dat moet vreselijk zijn. Voor hen, voor hun ouders en familieleden en andere betrokkenen. Er is één verdachte opgepakt. Wij als samenleving moeten vooral laten merken dat we een ‘samenleving’ zijn: steun elkaar en veroordeel niemand."

Over de zedenzaak zelf wil Van Zuijlen inhoudelijk niets kwijt. "Ik volg het onderzoek nauwlettend en heb regelmatig contact met de politie en het OM", zegt hij.

Scholen in gesprek

Scholen in de omgeving zijn direct in gesprek gegaan met de omliggende gemeenten om twee belangrijke punten te bespreken, aldus directeur Eugène Kramer van het RSG in Enkhuizen. "Allereerst de impact op de regio. Hoeveel jongeren zijn erbij betrokken, zitten zij hier op school? Op basis daarvan bepalen we ook welke stappen we gaan zetten. Hoe brengen we ouders op de hoogte en hoe ondersteunen wij hen en de slachtoffers?"

ANP meldt dat de scholen aan het eind van de dag een informatiebrief naar ouders sturen waarin staat waar ouders en kinderen terechtkunnen met vragen of mogelijke informatie kunnen delen.

Aangiftes

De man kwam bij politie en justitie in beeld nadat er twee aangiftes tegen hem waren gedaan, waarna hij dinsdag werd aangehouden. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie honderden minderjarige jongens hebben aangezet om naaktfoto's en -filmpjes van zichzelf te sturen via het platform Snapchat, en daarnaast zou er in één geval sprake zijn van fysiek misbruik.

Volgens het OM zou hij zich sinds 2016 op het internet voordoen als een ‘aantrekkelijk, jong meisje’. In sommige gevallen zou het gaan om ‘vergaande seksuele handelingen’, waarbij een deel van de slachtoffers herkenbaar in beeld zijn. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 16 jaar oud en komen uit het hele land.

De rechter-commissaris heeft vrijdagmiddag bepaald dat de verdachte nog zeker twee weken langer in de cel blijft, zo laat een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland weten.