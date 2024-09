Scholenkoepel in Purmerend waarschuwt voor man die kinderen aanspreekt

"Deze persoon sprak een leerling aan en beweerde dat hij was gestuurd door de ouders om de leerling op te halen. De ouders van de leerling hebben de school onmiddellijk geïnformeerd, waarop de school direct contact heeft opgenomen met de politie om hier melding van te maken."

Geruchten

Gisteren gingen er al geruchten rond op sociale media over een man die in Purmerend kinderen zou aanspreken. De politie in Purmerend schreef later die dag op sociale media dat er op dat moment geen melding bij hen bekend was en benadrukte 'dat er geen reden is voor ongerustheid'.

De politie in Purmerend verklaart vandaag hierover het volgende: "Woensdag 18 september, is bij de politie een melding binnengekomen over een man die in Purmerend kinderen zou aanspreken. Deze melding is niet doorgezet naar het basisteam, omdat er geen sprake meer was van een heterdaadsituatie op het moment van melden. Dit is de reden van een bericht vanuit het basisteam dat er geen melding bekend was."

Vandaag kreeg de politie veel belletjes van ongeruste inwoners over het incident. In een bericht dat die dag van een school aan ouders is gestuurd, stond dat de politie had gevraagd een bericht uit te doen met een signalement van de man en het advies 112 te bellen als de man gesignaleerd werd.

"Het onderzoek is nu gaande en we lopen meldingen die we hebben ontvangen uit. We hebben contact met de school over hoe we dit in de toekomst samen anders kunnen doen", aldus de politie.