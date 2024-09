Paralympisch kampioen Fleur Jong traint jonge sporters met beperking: "Kom hier ook vandaan"

De successen in Parijs, van zowel de Olympische als Paralympische sporters op atletiekgebied helpen bij het inspireren van nieuw talent. Ook Elvis Afrifa, die op de Olympische Spelen de 4x100 meter liep, merkt hoe de sportzomer zorgt voor enthousiasme. En dat van zo dichtbij zien, is ook voor hem bijzonder. "Je ziet elke stap die ze zetten en je voelt de vreugde van de kindjes ook", aldus Afrifa."Je merkt per oefening dat ze denken: dit kan ik ook gewoon. Dat proces meemaken is cool om te zien."

Toekomst

Voor Fleur Jong is dat proces ook herkenbaar. "Dat is iets waar ik ook een beetje vandaan kom", geeft Jong aan. "Dus het is heel leuk om die ervaring nu niet zelf te hebben, maar te zien ontstaan bij anderen. Ik weet wat voor prachtige stappen zij nog gaan maken. Ik kijk bijna uit naar hun toekomst."

En daar begint dan ook het dromen van de deelnemers. Een Paralympische Spelen meemaken staat dan ook op het verlanglijstje van Jeomi. Na de training vertelt ze: "Ik hoop Los Angeles over vier jaar, maar dan moet er nog wel wat gebeuren.".