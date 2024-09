De Week van West-Friesland: zedenzaak schokt Enkhuizen en aangiftes tegen festival

West-Friese ouderen slachtoffer van babbeltruc

Een 88-jarige vrouw uit de gemeente Stede Broec is deze week slachtoffer geworden van een babbeltruc. In goed vertrouwen gaf ze al haar sieraden mee aan een nepagent. De vrouw is haar vertrouwen in mensen kwijt, is er ziek van en schaamt zich. Ze is niet de enige: ook in Midwoud proberen nepagenten mensen te bedriegen.