Tegendemonstranten verhinderen blokkade XR bij zeesluis IJmuiden

De demonstratie van XR begon vanmorgen om 10.30 uur. Een verslaggever van NH ziet dat er een groep van zo'n 20 tegendemonstranten bij de sluis stond. Het cruiseschip is inmiddels richting Amsterdam vertrokken.

XR protesteert tegen cruiseschepen. De groep wil 'een onmiddellijke beëindiging van de cruise-industrie vanwege de urgente en snel escalerende klimaat- en ecologische crisis'. Het is niet de eerste keer dat de zeesluis is geblokkeerd. De demonstraties hebben al meerdere keren het vaarverkeer geblokkeerd.

De politie laat weten in te grijpen wanneer dat nodig is. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.