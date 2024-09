Burgemeester berispt eigenaar Westeinder weer, maar heeft 'weinig fiducie' in verbetering

Toch moest burgemeester Schuurmans Cylvana, Lia en de andere bewoners en recreanten van de Westeinder teleurstellen. "Wat is zo vervelend vind is dat wij als overheid veel minder kunnen dan mensen ons toedichten", reageert Schuurmans. "Ik doe er echt alles aan wat ik kan, maar juridisch zitten we gewoon met veel beperkingen", verwijst ze naar de overname.

Wel heeft de gemeente Haarlemmermeer contact met andere gemeenten in het land waar campings zijn opgekocht om er chaletparken van te maken. "Welke middelen hebben we? Kunnen we nog dingen bedenken zodat we iets kunnen doen om mensen te ondersteunen? Dat doen we samen met de provincies, maar ik moet u teleurstellen: ook daar halen we op dit moment niet de instrumenten vandaan om te doen wat de mensen wat ons verwachten."

Politie en handhavers

Wel wordt ieder signaal van bewoners van de camping serieus genomen. Vanaf het moment dat de sfeer op de camping begin dit jaar grimmig werd, hebben boa's en politie er geregeld poolshoogte genomen. En dat is er niet minder op geworden, benadrukt Schuurmans. "Politie en boa's hebben al heel wat uren ingezet daar."

Net als de gemeente Bloemendaal, controleert de gemeente Haarlemmermeer de exploitatievergunning van de nieuwe eigenaar. Maar, zo benadrukt Schuurmans, als de exploitatievergunning niet in orde blijkt, kan daarmee niet worden voorkomen dat de bewoners en recreanten van de camping moeten verdwijnen.