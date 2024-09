Grondwaterexpert slaat alarm: dit jaar weer veel wateroverlast

De wethouder beloofde wel dat er een onderzoek komt naar het effect van het nabijgelegen natuurgebied Anna’s Hoeve. Veel inwoners denken al langer dat het hoge grondwater daar van invloed is op de wateroverlast in hun huis. Maar dat onderzoek zal zeker zo’n zeven maanden duren, dus dat biedt geen oplossing voor de nabije toekomst.

'Houd m’n hart vast'

Veel inwoners maken zich nu al grote zorgen over wat die regenachtige toekomst hen biedt. "Daar zie ik erg tegenop. Ik wil niet zeggen dat ik er nu slapeloze nachten van heb, maar ik heb er wel slapeloze nachten van gehad", zegt gedupeerde Bert Jansen.

Voor Gerrit Wiggers kwam de sombere voorspelling van de grondwaterexpert niet als donderslag bij heldere hemel. Hij houdt al langer rekening met een natte herfst en winter. Maar hij houdt wel zijn hart vast voor de gevolgen: "Bij de eerste de beste regenbui hebben we straks weer overlast."

Zijn kelder heeft hij inmiddels voor een deel waterdicht laten maken. Een grote kostenpost voor veel huiseigenaren, terwijl het resultaat onzeker is. De praktijk zal namelijk moeten uitwijzen of de kelder wel echt helemaal waterdicht is en of Gerrit niet opnieuw van de regen in de drup belandt.

'Uitzonderlijke stijging'

Vorig jaar viel er in heel Nederland een enorme bak regen uit de lucht. In Hilversum zijn er alleen weinig vijvers of plassen waar het oppervlaktewater naartoe kan stromen. Daardoor steeg de grondwaterstand aanzienlijk.

Volgens grondwaterexpert Kuiper ging het in Hilversum om een 'uitzonderlijke stijging' van vijftig procent. "Deze stijging heb ik zelf niet eerder gezien", zei hij erover. De situatie in Hilversum noemt Kuiper 'ingrijpend'.

