Kamperen, keten en vooral niet slapen op de camping van het Martinuscollege

Het zonovergoten grasveld voor het schoolgebouw verandert in een kleine mierenhoop. Honderden leerlingen bewegen door elkaar heen. Kleine tentjes worden neergezet, haringen met de voet in de grond gedrukt. Luchtbedden, slaapzakken en tassen vol snoep en chips vinden hun plek. Rits dicht en spelen maar.

Het terrein van de middelbare school wordt sinds enkele jaren één keer per jaar omgetoverd tot camping. Het idee ontstond in de corona-periode, vertelt Martinus-directeur Jan Jacob Jaasma. "We kregen toen scholieren die de basisschoolperiode niet goed hadden afgesloten. Toen bedachten we dit als leuk onderdeel van de introductie. Het is leuk, gezellig, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen."

'Hopen dat ze slapen'

De brugklassers - een kleine 400 - kamperen er een nacht en daarnaast zijn er allerlei activiteiten in het kader van sport en cultuur. "En dan maar hopen dat ze een beetje gaan slapen, voordat ze morgen weer naar huis gaan", zegt Jaasma.

Dat is inderdaad de vraag. Want de jeugd denkt er vooral aan om níet te gaan slapen. "Lekker keten", zegt een jongen, die letterlijk zijn tent in vliegt. Verderop zit een meisje. Snacks en cola heeft ze mee. "Slapen? Zeker niet!", klinkt het vastberaden.

'Echt campinggevoel'

Cora Herikhuizen zit in een relaxte stoel voor de caravan van een aantal docenten. De lerares Biologie spreekt van een 'echt campinggevoel'. "Het is gelukkig prachtig weer. Vorig jaar regende het en werden leerlingen naar binnen verplaatst. Ze sliepen toen overal. Tussen de kluisjes, in de aula. Dit is veel leuker. Dit is écht het campinggevoel. Het wordt één groot feest."

Ze geniet van de zon én de brugklassers. "Kamperen op school, wie doet dat nou? De kinderen gaan dit echt onthouden, dat weet ik van andere jaren. Een kort nachtje? Dat is niet erg. Morgen slaap ik wel weer bij."