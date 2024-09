112-blog | Grote brand in woning Amsterdam Oud-Zuid onder controle • Fileleed op de A7 na ongeluk met bestelauto's

16.14 uur

Bij een woning aan de Groenendaalstraat in Amsterdam Oud-Zuid is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur is onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De melding van de brand kwam rond 15.30 uur binnen. De rook was in de wijde omgeving te zien. De brandweer vroeg mensen die last hebben van rook de deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Na een half uur was het vuur geblust.

Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook, meldt de brandweer, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis. Inmiddels is de brand onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. "We zijn nog wel bezig met sloopwerkzaamheden aan het dak om de brand volledig uit te krijgen."