Jubilerende Zaanse Kledingbank richt een fonds op voor sokken en ondergoed

Tot nu toe hebben verschillende winkeliers hun medewerking al toegezegd. "Al merk je bij grote winkelketens dat ze de boot afhouden omdat ze zelf er niet over mogen beslissen."

Ook is de kledingbank actief in het aanschrijven van allerlei fondsen. "Via het armoedefonds hebben we naast een financiële bijdrage bijvoorbeeld 400 stuks ondergoed gekregen. Ook het Rabobankfonds en lokale bedrijven hebben geld gedoneerd."

Taboe

Het is bedoeling dat de Kledingbank bij zoveel mogelijk mensen bekend wordt. "Want het is en blijft gewoon hard nodig," zegt Hans. "Als je weet dat alleen al in de Zaanstreek 9000 gezinnen een stadspas hebben dan weet je ook dat er nog een groot taboe is om hier te komen." Om bij de kledingbank te mogen winkelen heb je een verwijzing nodig. "Het zijn onder andere de sociale wijkteams, bewindvoerders, vluchtelingenwerk, Blijf-groep en de voedselbank die een inkomenstoets doen. Dat is hetzelfde als voor de voedselbank."

Baby's

Hans verwacht dat de komende tijd het aantal klanten voor de kledingbank gaat stijgen. "Binnenkort komen er 1000 asielzoekers bij die op boten worden ondergebracht. Daarnaast krijgen we steeds berichten van verloskundigen. Zij zien dat steeds meer zwangere vrouwen geen geld hebben voor de verzorging van hun baby. Niet voor kleding, niet voor een Maxi-Cosi of een commode. Een zeer zorgelijke ontwikkeling."