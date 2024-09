Brit vindt na jaren zoeken de crashlocatie van zijn oom: "Voelt alsof ons een eerlijke kans op een oom is ontnomen"

Voor de stichting Herdenkingspalen is een belangrijk deel van het werk voltooid, het samenbrengen van het monument en de nabestaanden. Mark Hakvoort: "Ja, hier doen we het voor. Dit is heel bijzonder dat ze hier nu zijn. We weten niet of nabestaanden van de andere vliegers hier zijn geweest. Het is ook heel lastig zoeken, want heel veel archieven zijn verdwenen. Hopelijk gaat na dit verhaal weer iemand in de pub op zoek naar zijn vader of oom."

Mooie plek

Nick Lewkowicz is een en al dankbaarheid tijdens zijn bezoek aan het monument en de plek waar het vliegtuig neerkwam. "Het is jammer dat mijn vader dit niet mee kan maken, maar ik ben blij dat het hier zo mooi is. Als je dan toch moet sterven, kies dan een mooie plek uit. Het is geweldig dat Mark met zijn stichting al deze moeite doet om mensen als mijn oom te herinneren. Mensen die hun leven gaven voor ons."